رئیس هئیة الأرکان العامة للقوات المسلحة السعودیة یزور طهران

واوضحت العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، بأن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن "فيّاض بن حامد الرويلي" يصل اليوم الأحد الى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى وسيلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري.

ومن المقرر ان يبحث الجانبان خلال لقائهما العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

يشار الى اللواء باقري قد اجرى في كانون الاول /ديسمبر العام الماضي، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.

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