عارف: نتابع إنشاء نفق بحري بين إيران وقطر

واستقبل محمد رضا عارف، صباح اليوم، سفير قطر الجديد في طهران، سعد عبد الله سعد آل محمود الشريف و قال، إن وجهات نظر الجانبين في القضايا الإقليمية والدولية وخاصة القضايا السياسية في المنطقة، متقاربة جداً،

و تابع قائلا، لا يوجد سقف لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ولابد من التأكيد على لجان التعاون المشتركة بين البلدين لتجاوز الحجم الحالي للعلاقات المتبادلة.

وأكد أهمية بناء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر وأضاف: إن البلدين يتابعان هذه الخطة الكبيرة وقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعيين فريق عمل متخصص للدراسات الأولية سيتم إرساله إلى الدوحة للمفاوضات في الأسابيع المقبلة.

وأعرب عن امله لكي يشهد البلدان نموا في العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية، قائلا :لابد من الشكر لأمير قطر على تعيينه دبلوماسياً قطرياً ذا خبرة كسفير جديد لدى إيران ورسالته تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد على تعزيز اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وقطر وقال: بالحضور الفعال للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماعات الإقليمية ودول الجوار الشمالية، يمكننا دفع تطوير العلاقات الثنائية تجاه دول الشمال و إن عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شنغهاي وأوراسيا وبريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي تمثل فرصة جيدة لقطر في هذا المجال.

وشدد عارف على ضرورة متابعة القضايا المتبقية في مذكرة التفاهم بشأن مشاركة قطر في تطوير ميناء دير في محافظة بوشهر و قال، خلال الأسابيع المقبلة سيتوجه رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدوحة لإنهاء الأمور في هذا المجال.

وفي إشارة إلى التطورات في المنطقة، أدان الهجمات الوحشية للکیان الصهيوني على شعب لبنان وغزة، قائلا: إن إيران وقطر لديهما وجهات نظر مشتركة ضد قتل الكيان الصهيوني للأطفال وعدوانه في المنطقة وفي هذا الصدد نحترم دور قطر القوي كدولة مستقلة في القضايا الإقليمية.

الترحيب بإعادة فتح القنصلية القطرية في شيراز

ورحب النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بفكرة إعادة فتح قنصلية قطر في شيراز و قال، سنقدم التوصيات اللازمة إلى وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسهيل وتسريع إنشاء هذه القنصلية وإلى جانب ذلك فإن وجود الملحق التجاري والاقتصادي للدوحة في طهران يساعد كثيرا على متابعة وحل القضايا الاقتصادية.

وأوضح عارف أن تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية هو ما يؤكد عليه قادة البلدين، ويلعب سفيرا إيران وقطر دورا رئيسيا في تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات بينهما ونأمل أن نشهد الازدهار وتحسين العلاقات الشاملة في جميع المجالات مع أقصى قدر من التفاعل.

وقال "إننا نعتقد أن تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة ليس فقط لصالح البلدين ولكن أيضا لصالح جميع الدول الإسلامية والمنطقة والعالم" مؤكدا أن العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية بين البلدين تتطلب أن يصل مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية الرفيعة.

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