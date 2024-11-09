عراقجي: ايران تحترم حق الشعب الامريكي في انتخاب الرئيس الذي يريده

واضاف عراقجي في تدوينة له عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت : هل تتذكرون اغتيال اسماعيل هنية، فور الانتهاء من مراسم اليمين الدستورية لرئيس جمهورنا ؟ الجميع يعرف من فعل ذلك ولماذا.

وتابع : اليوم، مع انتخابات أخرى، تم الاعداد لسيناريو جديد بهدف مماثل؛ وبطبيعة الحال، بما أنه ليس هناك قاتل حقيقي، ابتكر مؤلفو السيناريو كوميديا هزيلة، اي عقل سليم يصدق أن قاتلاً افتراضيا يجلس في إيران ويتحدث مع مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر الإنترنت؟!

وكتب عراقجي : إليكم بعض الحقائق التي يجب أخذها بعين الاعتبار :

ايران لا تسعى وراء امتلاك الاسلحة النووية، ليس الاّ!؛ هذه السياسة تنطلق من تعاليمنا الاسلامية وحساباتنا الامنية، هناك حاجة الى بناء ثقة متبادلة، فهذا ليس طريقا ذا اتجاه واحد.

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