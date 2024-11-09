بقائي: ادعاء التدخل الإيراني في اغتيال ترامب "مؤامرة مقززة" لتعقيد القضايا

واعتبر "إسماعيل بقائي" أن ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل وثبت كذبها،قائلا: إن تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية و المناهضة لإيران لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد بقائي في الوقت نفسه: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني.

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