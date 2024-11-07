قائد الثورة: انتصار المقاومة حتمي وفقا للوعد الإلهي والتجربة الميدانية

واضاف قائد الثورة اية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله اليوم الخميس اعضاء مجلس خبراء القيادة ان المجلس هو من اكثر الاجهزة ارتباطا بالثورة موضحا ان المسؤولية الرئيسية للقيادة، هي حفظ توجهات البلاد ازاء اهداف الثورة، لذلك فان مجلس خبراء القيادة الذي يضطلع بدور فريد في تعيين القائد، يكتسي أهمية فريدة.

وتطرق سماحته الى الفاعلية ومواصلة حزب الله وحماس التصدي القوي قائلا أنه تاسيسا على الوعد الالهي المؤكد ووفقا للخبرات في المواجهة الناجحة التي خاضها حزب الله وحماس في العقود الماضية، فان الاحداث الأخيرة سيتبعها حتما انتصار جبهة الحق والمقاومة.

وقال قائد الثورة في جانب اخر ان مجلس خبراء القيادة يعد من ناحية المفهوم والتواصل مع الثورة الاسلامية، من أكثر المؤسسات ثورية واضاف ان السبب وراء استخدام هذا التعبير هو دور خبراء القيادة في انتخاب القائد.

واعتبر ان الهدف الرئيسي للثورة هو "تحقيق التوحيد" بالمعنى الواسع في تطبيق الدين الاسلامي في البلاد وفي حياة الشعب مضيفا ان القيادة مكلفة الحفاظ على توجهات حركة البلاد والدولة نحو هذا الهدف الرئيسي.

واشار الى بعض الدوافع لوضع العقبات امام تحقق المجتمع التوحيدي في البلاد قائلا: يريدون ايقاف حركة الثورة والنظام في هذا المسار، وان استطاعوا من خلال العودة الى الوراء، تكرار الوضع الرجعي السابق حتى وإن في ظاهر ولباس جديدين.

واكد قائد الثورة ان الحيلولة دون انحراف وتقهقر اي نظام بحاجة إلى عامل مهم مضيفا ان هذه المهمة الكبيرة للغاية في النظام الاسلامي، هي بعهدة القيادة وان مسؤولية انتخاب هذا العامل المصيري، هي بعهدة مجلس خبراء القيادة.

وتبيانا لاهمية هذا المجلس قال ان وجود مجلس الخبراء يظهر أن اي توقف لن يحصل في الحركة المستمرة للنظام نحو الاهداف؛ لانه ان اقتضت الضرورة، فان الخبراء يحددون على الفور القائد التالي، وان هذا التسلسل سيكون موجودا بقوة وقدرة تامة.

وراى سماحته ان عدم تبعية النظا

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