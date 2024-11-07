بزشكيان: لا يفرق معنا، من فاز بالرئاسة في أمريكا

واضاف الرئيس بزشكيان أنه لن تكون لدينا نظرة مغلقة ومحدودة في مجال تطوير علاقاتنا مع الدول الاخرى.

وتابع ان اولويتنا تتمثل في توسيع العلاقات مع البلدان الاسلامية والجارة ونؤمن ايمانا معمقا ببناء الوحدة والانسجام بين الدول الاسلامية ونؤمن انه ان كانت جميع بلدان العالم الاسلامي متحدة معا، لما تجرأ الكيان الصهيوني على سفك دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين بهذه الطريقة.

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