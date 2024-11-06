المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

والتقى محمدرضا رؤوف شيباني المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا، مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السياسية والأحداث الميدانية المتعلقة بالهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

وشدد شيباني على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الوئام الداخلي، معبرا عن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للشعب والحكومة والمقاومة في لبنان.

وأكد استعداد الحكومة الإيرانية لإرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

كما رحب ميقاتي بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران، وأشار إلى أن لبنان يولي أهمية كبيرة لعلاقاته التاريخية والواسعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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