غروسي يعلن عن زيارة مرتقبة إلى طهران

وذكر في مؤتمر صحافي في روما بعد فعالية للطاقة النووية، ردّاً على سؤال بخصوص رحلته إلى العاصمة الإيرانية "قد (أزور طهران) في غضون أيام قليلة، لا يزال يتعيّن علينا تأكيد الموعد بالضبط لكن الزيارة ستتم".



وردّاً على سؤال بخصوص الأمور التي قد تتغيّر في التعامل مع إيران بعد فوز ترامب، قال إن الإدارة الجديدة تعني "تعديلات ونهجاً مختلفاً".



وأضاف "عملت بالفعل مع إدارة ترامب وتعاونا معاً. وأتوقّع استمرار التعامل بالشكل نفسه".

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