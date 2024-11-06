العميد فدوي: على الصهاينة أن ينتظروا ردنا
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أكد نائب القائد العام لحرس الثورة "العميد علي فدوي" : ان لدى ايران بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان الصهيوني وعلى الصهاينة أن ينتظروا ردنا.
وقال العميد فدوي، في حدیث مع قناة المسیرة الیمنیة: إيران وجبهة المقاومة مستعدتان، والصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا.
وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري : لا نستبعد أي هجوم استباقي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لمنع إيران من تنفيذ عملية الوعد الصادق 3.
وشدد العميد فدوي بالقول : ترسانتنا لديها ما يكفي من الأسلحة والمرافق لمهاجمة الصهاينة.