خلال حديثه الهاتفي مع وزيرة خارجية فنلندا؛ عراقجي ياسف لتقاعس الاتحاد الاوروبي امام جرائم كيان الإحتلال

وهنأ عراقجي السيدة فالتونين لقاء تسملها حقيبة الخارجية في حكومة فنلندا؛ كما ناقش معها الوضع الاقليمي الراهن والتطورات الدولية والعلاقات بين طهران وهلسنكي.

كما نوه وزير الخارجية الى تاريخ الشعب الايراني المنادين بالسلام، قائلا : ان جذور الازمة في المنطقة تعود الى النزعات العدوانية وجرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

من جانبها، اعربت وزيرة الخارجية الفنلندية عن قلقها تجاه الكوارث الانسانية في المنطقة؛ متطلعة الى ارساء السلام والاستقرار الاقليميين في اقرب وقت ممكن.

وقالت فالتونين خلال مباحثاتها الهاتفية مع وزير الخارجية الايراني : ان الحدّ من العنف رهن بمواصلة الحوار والمشاورات بين الاطراف جميعا.

وفي ختام هذا الاتصال، اكد وزيرا خارجية ايران وفنلدنا على استمرار المباحثات بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتطوير التعاون القنصلي المشترك.

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