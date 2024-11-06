القمران الصناعیان الایرانیان "کوثر" و"هدهد" یرسلان اولى اشاراتهما

تم إطلاق القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد" بواسطة مركبة الإطلاق سويوز من قاعدة "فوستوتشني" الروسية في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء ، وتم وضعهما في المدار بنجاح بعد الظهر.

وبعد تواجدهما في المدار لبضع ساعات، أرسل هذان القمران الصناعيان إشاراتها الأولى إلى الأرض، مما يدل على سلامة ادائهما.

وارسل القمر الصناعي "هدهد" اشاراته الى الارض اولا ثم القمر "كوثر".

وأعلن "حسين شهرابي" المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا"، في تصريح له مساء الثلاثاء ، نجاح استقبال الإشارات الأولى من القمر الصناعي "هدهد"، وأضاف: إن استقبال هذه الإشارات له عدة معانٍ. أولاً، كان الإطلاق ناجحاً تماماً، وثانياً، نجاح تشغيل الوعاء الخارجي وانفصال القمر عن الصاروخ الحامل. كما تم فتح الهوائيات التي أظهرت أداءً ناجحاً.

وأضاف: وصلتنا أخبار مهمة من محطة القمر الصناعي "كوثر" تفيد بأن هذا القمر أرسل أيضاً اشارات مثل القمر "هدهد" تدل على سلامة ادائه ، واستقبال هذه الاشارات يعني الفتح الكامل لهوائيات القمر الصناعي والخروج الناجح للقمر من الوعاء الخارجي المركب على الصاروخ الحامل.

وقال شهرابي: ان الفرق بين القمر الصناعيين "كوثر" و"هدهد" هو أن القمر "كوثر" أثقل وأكبر بثماني مرات، ولهذا السبب كانت هنالك هواجس أكثر تجاهه. بالإضافة إلى ذلك، توجد في القمر "كوثر" الواح للطاقة الشمسية؛ وكان لخروجها من الوعاء الخارجي للقمر الصناعي بعض التعقيدات التي تجاوزها بنجاح.

endNewsMessage1