المتحدث باسم السلطة القضائية: بعض منفذي الحادث الإرهابي في تفتان هم غير إيرانيين

وفي مؤتمره الصحفي الـ14، اشار المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانكير" الى مراسم احياء يوم مقارعة الاستكبار العالمي(13 آبان)، معتبرا بأن الطلاب المسلمين الذين اتبعوا خط الإمام الخميني (ره) باتباع القيم الإسلامية خلقوا حركة عفوية حماسية.

واضاف جهانكير: كان ينبغي على الأميركيين أن يعتبروا من العمل الثوري والعفوي لشعب الجمهورية الإسلامية الايرانية، لكنهم ما زالوا يسيئون التقدير هذا ولم يدركوا العمق الاستراتيجي بعد لهذ الشعب واستمروا في عداوتهم له على الرغم من أن الشعب الايراني صفع مرارا دعاة العولمة بإنجازاته.

وضمن ادانته لعدوان الكيان الصهيوني الزائف بمهاجمة الأراضي الإيرانية وما خلقه من شر في المنطقة، ثمّن المتحدث باسم السلطة القضائية العمل الدفاعي المجيد الذي قامت به قوات الدفاع الايرانية، وتقدم بالتهاني والتعازي من أسر شهداء الدفاع عن امن ايران، معربا عن أمله في أن تكون دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة أساسا لتدمير هذا الكيان الزائف في أسرع وقت ممكن.

وعن الجريمة الإرهابية في تفتان، اكد جهانكير بان القضاء سيتخذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لدعم كافة جنود الوطن ، معربا عن تعازيه وتهانيه لعوائل شهداء حرس الحدود في حادثة تفتان الارهابية.

كما افاد جهانكير بانه تم إلقاء القبض على 10 أشخاص من العناصر المساندة لحادثة تفتان وأثناء الاشتباك والمطاردة التي جرت بين العناصر الامنية والإرهابيين تم القبض على 4 إرهابيين بينما قُتل 8 آخرين، واعترف المقبوض عليهم بجرائمهم في أعمال إرهابية أخرى.

وتابع بانه يتم اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لاعتقال الأشخاص الآخرين ذوي الصلة من قبل الجهات المعنية بذلك، لافتا الى وجود اشخاص ارهابيين غير ايرانيين في حادثة تفتان الإرهابية من بين المعتقلين.

آخر تطورات قضية اغتيال الشهيد فخري زاده

وردا على سؤال حول آخر تطورات جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده، افاد المتحدث باسم السلطة القضائية بان القوات الامنية تابعت ورصدت تحرکات الكيان الصهيوني على جدول الأعمال فيما يتعلق بالتعرف على العلماء الإيرانيين واغتيالهم في محافظات مختلفة.

وعليه، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عملاء التجسس، حيث تم التعرف على 8 أشخاص والقبض عليهم في هذه القضية، وتم تقديم ثلاثة منهم الى المحكمة مع أمر الاستدعاء.

وتابع جهانكير انه من بین أفراد هذه العصابة الإرهابية،هناک 3 اشخاص بالإضافة إلى التجسس تحت ستار تهريب الكحول، فقد حاولوا نقل معدات إرهابية الى ايران وقد حكم على هؤلاء الأشخاص بالإعدام في المرحلة الأولى من محكمة أرومية الثورية والقضية الآن في مرحلة الاستئناف.

المتابعة القانونية للعقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية

وردا على سؤال حول تصرفات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية وموقف القضاء الایراني بهذا الخصوص،افاد جهانكير بان مقر حقوق الانسان في ايران اتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والمعاونية القانونية لرئيس الجمهورية و سيتم الإعلان عنها فور ظهور النتائج.

وردا على سؤال حول ادعاء فرنسا بشأن وضع اثنين من مواطنيها في السجون الإيرانية،افاد جهانكير بأن السلطات الامنية الايرانية اعتقلت مواطنين فرنسيين على اراضيها بتهمة التجسس لصالح الأجانب ضد ايران وشعبها والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد في ايار/مايو 2022 وأرسلت لائحة اتهامهم الى الفرع 15 من محكمة الثورة الاسلامية في 22 شباط/فبراير 2023. كما تم عقد عدة جلسات استماع ومن المقرر عقد الجلسة القادمة لهذه القضية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ونفى المتحدث باسم السلطة القضائية الادعاءات الفرنسية حول الحالة غير الطبيعية لهذين المتهمين، مؤكدا على أن هذين المتهمين في حالة جيدة في مركز الاحتجاز ويتمتعان بصحة جيدة، كما أنهما على اتصال بأقاربهم عبر القنصلية ويتمتعون بكافة الحقوق الإنسانية والقانونية.

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