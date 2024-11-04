وزيرا خارجية ايران ومصر يؤكدان على وقف جرائم الكيان الصهيوني واغاثة غزة ولبنان

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية جرت بين وزيري خارجية ايران ومصر (ليل الاحد الاثنين) حول التطورات الراهنة في المنطقة.

من جانبه، شرح عراقجي مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال التطورات الاقليمية وجرائم الكيان الصهيوني المعتدي وسلوكه المتهوّر ومحاولاته الرامية الى توسيع نطاق الحرب لتشمل المنطقة برمتها، وزعزعة السلام والاستقرار والامن فيها؛ مؤكدا على حق طهران المشروع في الرّد على اي عدوان يطال امنها وسيادتها وسلامة اراضيها.

كما ذكّر وزير الخارجية الايراني، في هذا الاتصال، بالمسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي في اتخاذ اجراء عاجل ومؤثر لانهاء مجازر الابادة الجماعية للكيان الصهيوني، وبذل جهود مشتركة من قبل الدول الاسلامية في هذا الخصوص.

ختاما اكد الوزيران الايراني والمصري، على استمرار الاتصالات والمشاورات بين البلدين.

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