استشهاد قائد عسکري إيراني بحادث طيران جنوب شرق البلاد

وأصدرت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، إخطارًا أعلنت فيه تعرض طائرة خفيفة جدا من نوع "جايروبلن" التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة "سيركان" الحدودية جنوب شرق البلاد.

وأضاف الإعلان: استشهد في هذا الحادث قائد لواء نينوى بمحافظة کلستان العميد حميد مازندراني، و طيار "جايروبلن" حامد جندقي الذي كان عضوا في القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية.

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