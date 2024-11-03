الرئيس الإيراني: وقف إطلاق النار قد يؤثر في ردنا على العدوان الصهيوني

وفي تصريح له خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاحد، احيا الرئيس بزشكيان ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار؛ مبينا ان "مبادئنا الوطنية والثورية السامية برمتها، متجلية في مجابهة الظلم والنضال من اجل الحرية والحق، وفي الوقت نفسه روح التعايش والسلم، وهي متبلورة جميعا في هذا اليوم الوطني".

ومضى الى القول: إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم، وقبلوا وقفا لإطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والأبرياء، قد يكون لهذا تأثير في شدة هجومنا ونوعه"، في إشارة إلى رد بلاده المحتمل على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأكد الرئيس بزشكيان أن إيران لن تترك أي اعتداء على أمنها وسيادتها دون رد، منتقدا ما وصفه بالنفاق الأميركي والأوروبي بشأن الأزمة "التي خلقوها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أشعلت الحروب في العالم، وأنها تدعم إسرائيل لإبقاء الحرب مشتعلة في المنطقة.

واستنكر بزشكيان سلوك ادعياء حقوق الانسان ومواقفهم المتخاذلة من المجازر التي تطال عشرات الالاف من النساء والاطفال المظلومين في غزة ولبنان بفعل الكيان الصهيوني.

وخلص الى القول : نحن لم نقصف نساء وأطفال فلسطين بالقنابل والصواريخ ابدا، كما لم نحرم اي شعب من الماء والغذاء والدواء، بينما هؤلاء الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم بحق الإنسانية، يوجهون بكل وقاحة اتهامات باطلة الى ايران، زعما منهم لارغام الشعوب على اتباع رغباتهم؛ لكنها محاولة واهية لأن أحرار العالم لم ولن يخضعوا للظلم اطلاقا.

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