خلال استقباله اسر شهداء العدوان الصهيوني في الدفاع الجوي للجيش.. قائد الثورة: الكيان الصهيوني أخبث عدو للاسلام

وقال سماحته خلال استقباله يوم الاحد اسر شهداء الدفاع الجوي الذين ارتقوا جراء العدوان الجوي الصهيوني الاخير على البلاد: ان جميع الشهداء في مكانة ممتازة وفي جوار الباري تعالى يحظون بنعمه، لكن استشهاد هؤلاء الاعزاء هو استشهاد بارز ومهم بسبب الدفاع عن الوطن والشعب في مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيوني، الذي هو اخبث عدو للإسلام.

كما دعا قائد الثورة لأسر هؤلاء الشهداء الابرار بالصبر والسلوان، وأضاف: ان أجر أسر الشهداء لا يقل عن الشهداء.

وحضر هذا اللقاء اسر شهداء الدفاع الجوي حمزة جهانديده ومحمد مهدي شاهرخي فر ومهدي نقوي وسجاد منصوري.

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