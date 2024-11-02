إیران ستطلق القمرین الصناعیین "کوثر" وهدهد" إلى الفضاء

وسيطلق قمرا كوثر وهدهد في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر بواسطة القمر الصناعي الروسي سويوز من قاعدة "فوستوتشني" الروسية.

القمر الصناعي "كوثر" مناسب لرسم الخرائط والمسح

ويعتبر القمر الصناعي "كوثر" هو المنتج الفضائي الأول لشركة أميدفضا والذي بدأ تصميمه في صيف عام 2019. ويتبع هذا القمر الصناعي معيار الأقمار الصناعية المكعبة، مما يقلل من وقت وتكلفة عملية البناء.

ويعتبر القمر الصناعي "هدهد" هو المنتج الثاني لهذه الشركة، والذي يمكن أن يساعد في التحكم في الأجهزة الذكية من خلال تطبيقات الاتصالات والانترنت.

جدير بالذكر ان شركة "أميد فضا"تأسست عام2018 بهدف تطوير أنظمة الأقمار الصناعية وبدأت في تصميم وبناء القمر الصناعي "كوثر" للاستشعار عن بعد بمساعدة عدة شركات معرفية أخرى وبدعم من نائب الرئيس العلمي والآن هذا القمر الصناعي في مرحلة الاختبار النهائي.

وبإمكان القمر الصناعي "كوثر" التقاط صور عالية الدقة ويساعد في رسم الخرائط، في حين أن "هدهد" هو قمر صناعي للاتصالات.

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