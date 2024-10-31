غروسي يجري مناقشات مع نائب وزير الخارجية الإيراني عشية زيارته لطهران

وقال غروسي في منشور على منصة اكس ارفقه بصورة تجمعه وغريب ابادي: لقد اجريت محادثات في اوانها وبشكل اساسي مع كاظم غريب ابادي مساعد وزير خارجية ايران عشية زيارتي المقبلة الى طهران.

وكان غروسي قد قال في وقت سابق انه جاهز للتعاطي مع الحكومة الايرانية الرابعة عشرة لتسوية القضايا العالقة المتعلقة باتفاقات الضمانات. واضاف انه اجرى مراسلات مع الرئيس بزشكيان وعبر فيها عن حرصه على لقائه في طهران من اجل استئناف الحوار والتعاون بين الوكالة الدولية وايران.

واوضح ان الرئيس الايراني وافق على لقائه في الفرصة المناسبة معربا عن امله بان يتم اللقاء في مستقبل قريب وقبل اجراء الرئاسيات الامريكية.

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