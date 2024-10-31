العميد قاآني يهنئ نعيم قاسم بانتخابه امينا عاما لحزب الله

وحيى قاآني في رسالة التهنية الذكرى والمنزلة الرفيعة للمجاهد الكبير الشهيد السيد حسن نصر الله وتقديم الاحترام للشهيد السعيد والمضحي السيد هاشم صفي الدين وقادة ومسؤولي ومقاتلي حزب الله الشهداء (رضوان الله تعالى عليهم) ممن استشهدوا بفعل جرائم العصابة الصهيونية المجرمة.

واضاف: إن شاء الله، ان يستمر الطريق النوراني والجهادي للشهداء تحت مديرتكم وقيادتكم بسرعة اكبر.

واعرب في الختام عن ثقته بان اخوانكم في قوة القدس سيكونون الى جانبكم وحزب الله البطل حتى استئصال الشجرة الخبيثة للصهيونية وتحرير فلسطين والقدس الشريف.

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