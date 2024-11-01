استئناف رحلات طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية من مطار الإمام الخمیني(ره)

وأفادت وكالة أنباء إرنا نقلا عن "أهورا محمدي" الیوم الجمعة: إن طيران الإمارات استأنفت رحلاتها من مطار الإمام الخميني (ره) إلى دبي أمس الخمیس، کما استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها من هذا المطار إلى إسطنبول الیوم الجمعة، وأعلنتا أن رحلاتهما ستستمر من طهران.

وقال : کما استؤنفت رحلات 11 شركة طيران أجنبية أخرى من مطار الإمام الخميني (ره).

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