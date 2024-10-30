وزارة الامن تفکک مجموعة ارهابیة انفصالیة تابعة للکیان الصهیونی

وكانت هذه المجموعة الانفصالية تهدف الى اثارة الاضطرابات واعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الامن والانتقال من اقليم كردستان العراق، الى محافظة اذربايجان الغربية الايرانية (شمالي غرب) وبناء خلايا، لكنه تم تحديدها وتفكيكها أثناء دخولها الى البلاد.

وفي ضوء عمليات منتسبي وزارة الامن، لقي احد الكوادر الرئيسية لهذه المجموعة الارهابية حتفه، والقي القبض على اثنين من مرافقيه، وضبط الاسلحة التي كانت بحوزتهم.