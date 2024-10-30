وزير الدفاع الإيراني: الهجوم الإسرائيلي لم يحدث أي خلل في عملية إنتاج الصواريخ

وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وردا على سؤال حول أداء الدفاع الجوي اثناء العدوان الصهيوني الاخير،اوضح العميد نصير زاده انه يجب أن ننظر الى العمليات الأخيرة من جانبين، الأول هو أن العدو حاول تدمير منظومتنا الدفاعية ومنظومتنا الهجومية،وفشل في هذا الصدد. اما من الجانب الاخر، فقد رأينا ان هناك إجراءات دفاعية عالية في الأجزاء التي حاول إتلافها.

وتابع انه وبسبب اتخاذ الاجراءات اللازمة فلم يسجل لدينا أي إصابات أو خسائر روحية في مجال الصناعات الدفاعية،واوضح انه اذا تضرر شيء ما في المنظومة الدفاعية فقد تم استبداله على الفور في اليوم التالي لان قطعاته محلية الصنع ولم يسبب أي مشاكل في عملية إنتاج الأنظمة الهجومية مثل الصواريخ.

وفيما يتعلق ببناء الجدار الحدودي، افاد بأن هناك تعاون في بناء الجدار، سواء تعاون داخلي او خارجي مع باكستان، حتى يتم التمكن من التعامل مع العمليات الإرهابية، لافتا الى ان هناك اتفاقية أمنية بين البلدين في هذا السياق.

وردا على سؤال حول القوة العسكرية لإيران، بين العميد نصيرزاده، بأن القوة ليست حصرا على بعد واحد لذا يجب أن تكون القوة ايضا في كل الأبعاد.مضيفا انه وبسبب امتلاكنا العلم والتكنولوجيا ولدينا شباب ايراني مبتكر استطعنا مواجهة اي عطل في الوقت المناسب ولم تكن هناك مشكلة، لأننا نملك القوة العلمية ولسنا بحاجة إليها من بلد آخر.

كما اكد على ان التعزيز ضروري في كافة الأبعاد، ويمكن للشباب والطلبة في الجامعات أن يساعدوا في هذا التعزيز، وعلينا أيضا واجب أن نصبح أقوى في البعد العسكري.

endNewsMessage1