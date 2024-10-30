مکتب مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة "یفند الشائعات" حول العلاقات الإیرانیة- السوریة

وحول نشر بعض الشائعات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية- السورية، صدر عن مكتب مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي" بيانا ينوه ويوضح فيه هذه القضية.

وذكر البيان أنه قد تم نشر أخبار كاذبة ومعلومات مجهولة المصدر في بعض قنوات المراسلة على لسان مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي"، وذلك بهدف تدمير العلاقات بين إيران وسورية.

وكما جاء في بيان مكتب مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، أن الأخبار المذكورة وجميع المحتويات المنشورة غير صحيحة بالأساس وملفقة بالكامل.

وتابع هذا البيان بأن الحكومة السورية هي حكومة ثورية ومعادية للصهيونية واحدى الحلقات الأساسية في سلسلة المقاومة، وبشار الأسد شخصية مؤثرة تؤمن بالمقاومة وتدعمها خاصة ضد الكيان الصهيوني.

ووفقا لهذا البيان، فإن مثل هذه الأخبار مبنية على الأكاذيب وستتم متابعة هذا الأمر من خلال الجهات المختصة.

endNewsMessage1