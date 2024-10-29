في رسالة لنظيره التركي؛ الرئيس بزشكيان يهنىء بحلول اليوم الوطني لتركيا

وأعرب الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" في رسالته لنظيره التركي بمناسبة حلول الذكرى الـ 101 لتأسيس الجمهورية التركية ويومها الوطني، عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة وفي ظل الجهود المشتركة توسع وتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وفي رسالته هذه وضمن اعلانه عن استعداد ايران لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المؤسسات والآليات المتعددة الأطراف،اكد بزشكيان على حماية العلاقات الأخوية والودية بين إيران وتركيا باعتبارها دولتين كبيرتين وفعالتين في المنطقة والعالم الإسلامي .

واضاف بأنه وفي ظل الوضع الراهن ونظرا لإثارة الحرب من قبل الكيان الصهيوني وداعميه، فإن تعزيز التشاور والتضامن والتعاون الثنائياصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى وسيؤدي الى ترسيخ الاستقرار والأمن وزيادة التنمية والرخاء لكلا البلدين والمنطقة.

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