الرئيس بزشكيان: موازنة العام المقبل تحدد في إطار قانون البرنامج والسياسات العامة للنظام
قال الرئیس الإیراني "مسعود بزشكيان" إن موازنة العام المقبل تحدد في إطار قانون البرنامج والسياسات العامة للنظام، مضيفا: لقد أولينا اهتماما بالمبادئ الأربعة وهي الهيكل والاستقرار والنمو الاقتصادي والتوظيف والعدالة في مشروع هذا القانون.
قال مسعود بزشکیان في الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الإسلامي دفاعا عن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الايراني القادم (يبدأ من 20 آذار/مارس 2025) إن موازنة العام المقبل تحدد في إطار قانون البرنامج والسياسات العامة للنظام واضاف: لقد أولينا اهتماما بالمبادئ الأربعة وهي الهيكل والاستقرار والنمو الاقتصادي والتوظيف والعدالة في مشروع هذا القانون .
وأضاف: لقد أولينا اهتمامًا خاصًا للبنوك والبورصة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي.
وقال: حاولنا زيادة رؤوس أموال بعض البنوك کما حاولنا الاهتمام بالشرائح الضعيفة في المجتمع عند رفع الرواتب ويجب علينا الاهتمام بالفئات الضعيفة في جميع القرارات الاقتصادية.