منصة "إکس" تحظر حساب قائد الثورة بالعبریة

وعند محاولة مستخدمي المنصة، للوصول إلى الحساب الجديد لقائد الثورة باللغة العبرية، تظهر رسالة تفيد بأن "الحساب محظور".

وتم الحظر علی هذا الحساب بعد أقل من يومين على تفعيله، وبعد ساعات على هذه التدوينة لقائد الثورة عقب العدوان الاسرائیلي على الجمهورية الاسلامية، وخلال استقبال سماحته الآلاف من ابناء شهداء الدفاع عن امن البلاد، بان "الكيان الصهيوني ارتكب حماقة ووقع في حسابات خاطئة تجاه إيران.. سُنفِهمهم قوة الشعب الإيراني وقدراته وابتكاره وإرادته".

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