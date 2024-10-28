تنفیذ حکم الاعدام بالمدعو "جمشید شارمهد" متزعم زمرة "تندر" الارهابیة

وكان جمشيد شارمهد متزعم الزمرة العميلة "الجمعية الملكية" المعروفة بـ "تندر" قد خطط لسنوات طويلة للعديد من العمليات الإرهابية ضد جمهورية إيران الإسلامية بناء على طلب أسياده في اجهزة التجسس الغربية والاميركية والصهيونية.

ومن اعماله الاجرامية يمكن يمكن الاشارة الى تفجير حسينية "سيد الشهداء (ع)" في شيراز جنوب ايران، والذي أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 200 شخص من ضمنهم نساء واطفال.

هذا الإرهابي المجرم المحترف والمطلوب دولياً بتهم إرهابية عديدة، وقع في قبضة رجال الامن الايراني بعد ان كان قد استفاد بعد سنوات من مجزرة حسينية "سيد الشهداء (ع)" من استضافة ودعم الدول الأوروبية واميركا له وكان تحت حماية معقدة من قبل أجهزة استخباراتهم.

ويعد إلقاء القبض على هذا العميل المرتزق علامة على عزم جمهورية إيران الإسلامية على ملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة ضد أعداء إيران اللدودين، حتى لو كانوا في اماكن بعيدة.

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