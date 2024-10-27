إيران تطالب بجلسة أممية طارئة بعد الإعتداء الصهيوني

وقال "عباس عراقجي" في مقابلة تلفزيونية صباح اليوم الأحد: منذ أمس السبت وحتى الآن، نتلقى رسائل من دول مختلفة، وكذلك الكثير من البيانات التي صدرت والتي تضمنت إدانات واسعة سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن هذا هو أمر لافت للنظر حقًا.

وأضاف أن اليابان وإندونيسيا وماليزيا وجميع دول المنطقة وبعض الدول الأوروبية أدانت تصرفات الکیان الصهيوني وقال: إن مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للکیان الصهيوني كان كبيرًا جدًا.

وأوضح عراقجي: كتبت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الليلة الماضية وطرحنا قضیة هذا العدوان على الأراضي الإيرانية وطلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي رغم أنه ليس لدينا أي أمل في أن يتوصل مجلس الأمن إلى نتيجة من أجل تخفيف التوتر ومنع جرائم الکیان الصهيوني بسبب حضور أمريكا وبعض الدول الأخرى.وأضاف: نأمل أن يعقد هذا الاجتماع قريبا حتى نتمكن نحن والدول الأخرى المهتمة بأمن المنطقة من التحدث والتعبيرعن مخاوفنا وقلقنا وسنقوم بواجبنا في تسجيل هذا العدوان ومتابعته دولياً.

وتابع قائلا : لا تتمتع "إسرائيل" بأي قوة في المنطقة دون أمريكا ونعتقد أن الولايات المتحدة كانت شريكة في العمليات التي نفذتها "إسرائيل" ضد إيران والعمليات التي نفذتها في غزة ولبنان ومناطق أخرى، وتم تنفيذ هذه العمليات بدعم سياسي من الولايات المتحدة ولم تسمح أمريكا حتى بإصدار أصغر بيان ضد الكيان الصهيوني في أي من المحافل والدوائر الدولية.وقال: إن مشاركة الأميركيين في عملية الليلة الماضية واضحة تماماً بالنسبة لنا وإنهم قدموا ممراً جوياً لسلاح الجو الصهيوني والتجهيزات الدفاعية التي أرسلوها لهم مسبقاً تعتبر نوعاً من المشاركة في العمليات الأخيرة ونعتقد أن مشارکة أمريكا مع الكيان الصهيوني في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما.

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