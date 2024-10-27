إيران تتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ في العدوان الصهيوني

وأكدت الممثلية في تدوينة على شبكة X أن مقاتلات الكيان الصهيوني هاجامت عدة مواقع عسكرية ورادارية إيرانية، من الأجواء العراقية وعلى بعد حوالي 70 ميلاً من الحدود مع إيران.

وأضافت أن “الأجواء العراقية محتلة تحت سيطرة وقيادة الجيش الأمريكي”.

وتابعت أن النتيجة من المقدمتين المذكورتين هي أن تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الجريمة مؤكد ولا ريب فيه.

endNewsMessage1