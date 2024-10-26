بزشکیان: أبناء ایران یضحون بأرواحهم دفاعا عن الوطن

وجاء في منشور لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت: أبناء ايران يضحون بأرواحهم دفاعا عن الوطن. اقدم التعازي بإستشهاد أباة الوطن الى أبطال الجيش وقوى الامن الداخلي وعائلاتهم الكريمة وشعبنا البطل.

يذكر ان الجيش الايراني أعلن في بيان له يوم السبت ارتقاء ٤ شهداء من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش جراء الاعتداء الصهيوني على عدة مواقع عسكرية في إيران.

كما أعلن بيان صادر عن المركز الاعلامي لقيادة قوى الامن الداخلي الايرانية عصر السبت عن استشهاد 10 من رجال الشرطة الايرانية في هجوم ارهابي غادر على دورية للشرطة وقع ظهر السبت بمدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي البلاد.

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