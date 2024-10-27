غروسي: لم تتأثر المنشآت النووية الإيرانية

وكتب المدير العام للوكالة، رفائيل غروسي، على منصة "إكس": "لم تتأثر المنشآت النووية الإيرانية".

كما حث غروسي على "الحكمة وضبط النفس من الأعمال التي قد تعرّض سلامة وأمن المواد النووية، وغيرها من المواد المشعة للخطر".

ومن جانبها، أعلنت إيران، أن العدوان "الإسرائيلي" استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـأضرار محدودة.

كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب العدوان فجر السبت، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".

واضافت، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

وشنت إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.

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