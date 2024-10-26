عراقجي يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر ومصر وسوريا

وحسب بيان للخارجية الإيرانية، أدان وزراء الخارجية للدول الثلاث الهجوم العدواني الذي شنه النظام الصهيوني الليلة الماضية على بعض المراكز العسكرية في إيران وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف آلة الحرب للنظام الصهيوني وعودة الاستقرار والأمن إلى المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، في معرض شرحه لمواقف طهران، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الرد بشكل حاسم ومتناسب على أي تعد على سلامة أراضيها وأمنها في الوقت المناسب.

وأضاف عراقجي: على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية وفعالة لتحقيق وقف عادل لإطلاق النار في غزة ولبنان لمنع انتشار الحرب إلى المنطقة بأكملها.

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