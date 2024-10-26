حزب الله يدين بشدة العدوان الصهيوني الغادر على إيران

وفي بيان صادر عنه اليوم، صرح حزب الله : إننا نعتقد، بأن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية ‌العزيزة في إيران، لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‌للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وتابع: إننا نشيد بنجاح القوات المسلحة الإيرانية، على مختلف اختصاصاتها ووحداتها، بالتصدي لهذا ‌الهجوم الغادر، ونتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ‌ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات.

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