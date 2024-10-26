عراقجي يؤكد على متابعة نهح التعامل والحوار البناء مع الدنمارك
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اكد وزير الخارجية "عباس عراقجي"، على مواصلة نهج التعامل والحوار البناء وفقا لاطر السياسة الخارجية للحكومة الـ 14 في ايران؛ وذلك لدى استقباله اليوم السبت السفير الايراني الجديد في كوبنهاغن "سيد محمد رضا سجادي".
وتطرق عراقجي، خلال اللقاء هذا، الى القضايا التي تهم البلدين ايران والدنمارك؛ متمنيا للسفير الايراني الجديد في هذا البلد، بالموفقية في تنفيذ المهام الموكلة اليه.
بدوره، قدم السفير "سجادي" تقريرا حول بلد الدنمارك وسير الاجراءات الهادفة الى توسيع العلاقات اكثر من ذي قبل بين طهران وكوبنهاغن.