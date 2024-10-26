وزارة الخارجية الايرانية: ايران لديها الحق في الدفاع عن نفسها تجاه الأعمال العدوانية الصهيونية

نشرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا لها اليوم السبت 26 تشرين الاول/ اكتوبر عقب العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني فجر اليوم.

وجاء البيان كالاتي:

بسم الله الرحمن الرحیم

تدين وزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية باشد العبارات العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد عدة مراكز عسكرية في إيران والذي يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي والسيادة الوطنية للدول.

وكما أكدت مرارا وتكرارا السلطات المختصة في ايران ، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر نفسها محقّة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، استنادا إلى الحق الأصيل في الدفاع المشروع بموجب القانون الدولي كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتأكيدا منها على استخدام كافة الإمكانات المادية والمعنوية للشعب الإيراني للدفاع عن أمنه ومصالحه الحيوية، وانطلاقا من قيامها بواجباتها تجاه السلام والأمن الإقليميين، تشير الجمهورية الإسلامية الى المسؤولية الفردية والجماعية لجميع دول المنطقة لحماية السلام والاستقرار في المنطقة، وتعرب عن تقديرها لجميع الدول المحبة للسلام في المنطقة والدول الأخرى التي أدانت العمل العدواني الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من خلال تفهمها للظروف الخطيرة القائمة.

مما لا شك فيه أن استمرار الاحتلال الصهيوني وأعماله وجرائمه غير القانونية في المنطقة، وخاصة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان ،الذي يستمر في ظل الدعم العسكري والسياسي الشامل من أمريكا وبعض الدول الغربية الأخرى ، هو السبب الرئيسي للتوتر وانعدام الأمن في المنطقة.

وضمن تذكيرها بتحمل مسؤولية كل من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، الدول الأعضاء في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" والدول الأعضاء في "اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949"؛من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية ضد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية حظر الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي،والتي تعتبر انتهاكا خطيرا للسلم والأمن الدوليين؛تؤكد الجمهورية الاسلامية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وعاجلة لوقف الإبادة الجماعية والحرب والعدوان على غزة ولبنان وكبح جماح الترويج للحرب الذي يقوم به الكيان الصهيوني.

اصدر مقر الدفاع الجوي الايراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي ، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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