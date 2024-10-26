ماليزيا: الهجوم على إيران انتهاك واضح للقانون الدولي

وصرحت وزارة الخارجية الماليزية اليوم السبت أن "هذه الهجمات تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتضعف الاستقرار الإقليمي بشدة". كما دعت الوزارة في بيانها إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية وإنهاء دوامة العنف".

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية أن "استمرار الإجراءات الإسرائيلية يلحق أضرارًا جسيمة بأمن واستقرار مستقبل الشرق الأوسط ويدفع المنطقة نحو صراع أوسع". ونصحت ماليزيا مواطنيها المقيمين في إيران بالحفاظ على هدوئهم وتوخي الحذر، واتباع أحدث التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

وفي بيان منفصل، أعلن مقر الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية أن "الكيان الصهيوني هاجم في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت بعض المواقع العسكرية في طهران، خوزستان، وإيلام، حيث تمكنت منظومة الدفاع الجوي المتكاملة من التصدي للهجوم بنجاح، مع تسجيل أضرار محدودة في بعض المواقع".

ويعتبر المحللون أن الهجوم الصهيوني كان محدوداً وبسيطاً بالمقارنة مع عملية "وعد الصادق 2" وغير قابل للمقارنة بها من حيث الحجم والأهمية.

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