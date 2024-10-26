السعودية تدين الاستهداف العسكري الصهيوني لإيران وتعده انتهاكا لسيادتها

ووفقا لوكالة الانباء السعودية (واس)، فقد اعربت المملكة العربية السعودية في بيان لها عن ادانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الصهيوني الذي تعرضت له الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

واكدت السعودية موقفها الثابت في رفضها استمرار التصعيد في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع الذي يهدد امن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

واصدر مقر الدفاع الجوي الايراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي ، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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