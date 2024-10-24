على هامش قمة بريكس.. الرئيس الايراني يلتقي نظرائه الفنزويلي والبوليفي والبيلاروسي
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التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، نظرائه الفنزويلي نيكولاس مادورو والبوليفي لويس ارسي والبيلاروسي الكسندر لوكاشنكو على هامش قمة بريكس في قازان بروسيا.
وكان الرئيس بزشكيان قد التقى على هامش القمة رؤساء كل من روسيا والصين والهند ومصر وجنوب افريقيا وبيلاروسيا والامارات ورئيس وزراء ارمينيا.
وعقدت قمة بريكس السادسة عشرة في قازان الروسية، تحت عنوان "تعزيز التعددية القطبية.
وقد وصل رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي الى قازان بدعوة من الرئيس الروسي للمشاركة في القمة الـ 16 لمجموعة بريكس.