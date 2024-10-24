في ختام زيارته لروسيا.. الرئيس بزشكيان يتحدث عن مكاسب المشاركة في قمة بريكس

اعلن ذلك الرئيس بزشكيان في تصريحات ادلى بها للصحفيين الايرانيين في مطار قازان الدولي قبيل توجهه الى طهران.

واضاف ان جهود الوفد الايراني والدول الاعضاء في بريكس ركزت على ايجاد مخرج من الاحادية القطبية في العالم.

واشار الى لقاءاته الثنائية على هامش قمة قازان قائلا انه عقد لقاءات ومحادثات مع قادة الدول الاعضاء في بريكس تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والامنية معها.

وعن مكاسب لقائه الرئيس الروسي الذي كرر دعوته للرئيس بزشكيان لزيارة روسيا قال رئيس الجمهورية انه بناء على ذلك سيتم اعداد جميع مذكرات التفاهم على جدول اعمال التعاون بين البلدين استعدادا لزيارته الى موسكو للتوقيع عليها جميعا.

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