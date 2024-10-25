العمید نصیرزادة: اغتیال قادة محور المقاومة یشعل المعرکة ضد الظلم

وقدم العمید طیار "عزيز نصیرزاده"تعازيه باستشهاد "سيد هاشم صفي الدين" وكتب: استشهاد المجاهد الكبير ورئيس المجلس التنفيذي لحزب الله "السيد هاشم صفي الدين"ومجموعة من إخوانه المجاهدين تأكيد آخر على الجرائم التي لا تعد ولا تحصى لهذا الکیان غير الشرعي.

وکتب: إن السيد هاشم صفي الدين قضى سنوات طويلة من حياته الكريمة إلى جانب أخيه الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، يقاتل الاستکبار الصهيوني وفي النهاية انضم ببطولة إلى صفوف حزب الله و شهداء المقاومة.

وأكد وزير الدفاع أن على العدو الصهيوني أن يعلم أنه باغتيال قادة ونخب محور المقاومة لن يتم تدمير روح المقاومة بل ستسخنها دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة.

وأعرب العمید ناصر زاده عن تعازيه في استشهاد هذا العالم المظلوم لحضرة ولي العصر (ع) قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والحوزات العلمية و المجاهدین في جميع أنحاء العالم .

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