زیارة أنجال قائد الثورة الاسلامیة لمکتب حماس بطهران
معرف الأخبار : ۱۵۴۷۵۳۳
ار أنجال قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي" مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في طهران لنقل رسالة تعزية قائد الثورة الإسلامية عقب استشهاد المجاهد البطل يحيى السنوار.
يشار الى ان رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى إبراهيم حسن السنوار ولد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1962 في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة بعد نزوح أسرته من مدينة مجدل (عسقلان) شمال شرقي القطاع بعد أن احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1948.