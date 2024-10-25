زیارة أنجال قائد الثورة الاسلامیة لمکتب حماس بطهران

يشار الى ان رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى إبراهيم حسن السنوار ولد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1962 في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة بعد نزوح أسرته من مدينة مجدل (عسقلان) شمال شرقي القطاع بعد أن احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1948.

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