قائد الثورة: المهم في الاعمال الثقافية والفنية هو مدى الاثر على الشبان

جاء ذلك خلال استقبال قائد الثورة اية الله السيد على الخامنئي للقائمين على المؤتمر الوطني لتكريم 9 الاف و 800 شهيد بمحافظة كرمانشاه بتاريخ 6 الجاري، وتليت اليوم في مقر اقامة الملتقى في كرمانشاه (غرب).

واثنى قائد الثورة على اهالي كرمانشاه وقال ان اهالي كرمانشاه وشبانها، جاهزون للذود عن البلاد وقد اظهروا هذه الخصوصية في مختلف المراحل بما فيها فترة الدفاع المقدس والوقوف بوجه العدو البعثي المعتدي وكذلك قبلها في مواجهة الانفصاليين الخونة.

وحول واجبنا اليوم تجاه تراث وذكرى الشهداء وتضحياتهم اكد ان حاجة البلاد اليوم لتلك الروحية والرسالة وكيفية العيش الايماني لهؤلاء الشبان المخلصين، ليست باقل من زمن الحرب، لان الحرب في تلك الايام كانت حربا بالعتاد والتجهيزات وظاهرة، لكن حرب اليوم باتت حربا هجينة.

وقال سماحته ان مؤامرات العدو باتت معقدة وتركيبة من العتاد والبرمجيات للنيل من ايران مضيفا انهم ومن اجل مواجهة الجمهورية الاسلامية، يستخدمون اليوم الاسلحة النارية وكذلك العمليات النفسية وسلاح الثقافة، لكننا اصبحنا اليوم بلا ريب اقوى من فترة الحرب المفروضة بمائة مرة وان قدرات البلاد لا يمكن مقارنتها بتلك الحقبة، لكن التواجد البحت في الميادين العسكرية والتقدم الجيد في هذا المجال، ليس كافيا، بل يجب انجاز عمل يؤثر على القلوب والافكار والالسن والتوجهات.

واشار سماحته الى ريادة الشبان للدفاع عن البلاد في فترة الحرب المفروضة معتبرا ان الشبان يشكلون اليوم العنصر الرئيسي لمواجهة المسيئين وقال ان شبان اليوم لا بد ان يتعرفوا بشكل معمق على قيمة واهمية عمل الشهداء وخصائصهم البارزة والمميزة بما فيها الاخلاص والتسامح والتضحية والسلوك الاسلامي والمتشرع لمقاتلينا مقارنة بالعسكريين الناهبين والمنفلتين لباقي الدول.

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