مودي في تغريدة باللغة الفارسية: ناقشنا مع الرئيس بزشكيان سبل تعميق العلاقات في قطاعات متقدمة
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بعد لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة البريكس في قازان بروسيا، كتب رئيس وزراء الهند نارندرا مودي في تغريدة باللغة الفارسية أنه تمت مناقشة النطاق الكامل للعلاقات بين البلدين.
وبعد هذا الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في مدينة قازان بروسيا على هامش اجتماع القمة لدول البريكس، كتب رئيس وزراء الهند نارندرا مودي منشورا على موقع التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية: لقد عقدت اجتماعًا جيدًا للغاية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. قمنا بدراسة النطاق الكامل للعلاقات بين بلدينا.
وأضاف: ناقشنا أيضا (في هذا الاجتماع) سبل تعميق العلاقات في قطاعات متقدمة وحديثة للغاية.