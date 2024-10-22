بزشكيان يصل قازان للمشاركة في قمة الـ بريكس

ووفقا لهذا التقرير، رئيس جمهورية تتراستان "رستم مينيخانوف" كان في استقبال الرئيس بزشكيان لدى وصوله الى مطار قازان الدولي.

ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة، كل من وزيري الاقتصاد، والنفط الذي يراس عن ايران اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وايضا رئيس مكتب رئيس الجمهورية، ومساعده للشؤون السياسية.

وفي وقت سابق، اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الوزير سيد عباس عراقجي سيلتحق بالوفد المرافق للرئيس بزشكيان في مدينة قازان، وذلك بعد محادثاته المكثفة في مع مسؤولي البلدين الجارين البحرين والكويت.

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