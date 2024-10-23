ظریف: أیدینا لیست مقیدة فی الدفاع عن وطننا وقیمنا
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اكد نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف باننا لا نتردد ابدا في الدفاع عن وطننا وقيمنا.
وفي ملتقى عقد الثلاثاء بعنوان "مجتمع قوي ، حكومة قوية" في مركز الدراسات الاستراتيجية بحضور ممثلي المنظمات غير الحكومية، قال ظريف، اننا بحاجة إلى التضامن السلمي أكثر من أي شيء آخر في الوضع الحالي وفي الوقت نفسه لا نتردد ابدا في الدفاع عن وطننا وقيمنا وبالطبع أيدينا ليست مقيدة في هذا الأمر.
وأشار إلى الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه للمنظمات غير الحكومية سياسيا واجتماعيا وثقافيا للبلاد وأضاف: ان المنظمات غير الحكومية هي في الواقع ممثلة للشعب، وتحظى بمكانة أعلى من صفة الشريك، ويمكنها أن تضمن تحرك الحكومات في اتجاه رغبات وتطلعات الشعب.