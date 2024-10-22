وزير الخارجية الايراني يلتقي ملك البحرين

وأكد عراقجي خلال اللقاء، على ضرورة بذل جهود جادة من قبل دول المنطقة لوقف الجرائم والإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني، ودعا إلى تطوير العلاقات بين البلدين.

كما تحدث ملك البحرين في بداية اللقاء عن ذكرياته الطيبة عن رحلته إلى طهران ولقائه بقائد الثورة الاسلامية، وأعرب عن أمله في أن يزور طهران مرة أخرى.

وأكد حمد بن عيسى آل خليفة على وقف أي حرب وعدوان في المنطقة، وقال إن البحرين تسعى إلى حياة كريمة لجميع شعوب المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد عصر الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

وتعد المنامة الوجهة العاشرة لجولات وزير الخارجية الايراني الإقليمية.

وفي ختام زيارته الى المنامة سيتوجه عراقجي والوفد المرافق له إلى الكويت.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام خلال الفترة الاخيرة بعدة جولات في المنطقة زار خلالها لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر واسطنبول بتركيا، وذلك في إطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

والتقى عراقجي خلال هذه الزيارات نظراءه وكبار المسؤولين في هذه الدول وتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

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