وزیرا خارجیة إیران والیابان یؤکدان الالتزام بمواصلة الحوار بین البلدین

جاء ذلك في محادثات هاتفية استغرقت 40 دقيقة، مساء الاثنين، بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظيره الياباني تاكيشي إيوايا.

وهنأ عراقجي إيوايا بتعيينه وزيرا جديدا لخارجية اليابان.

وبحث الجانبان آخر التطورات في منطقة غرب آسيا، خاصة في غزة ولبنان، إلى جانب القضايا الدولية والثنائية الأخرى.

كما أكد وزيرا خارجية إيران واليابان التزامهما بمواصلة الحوار بين البلدين.

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