عراقجي: إیران لا ترید الحرب في المنطقة لکنها مستعدة لها

وقال عباس عراقجي في مؤتمر صحفي بالكويت صباح اليوم الثلاثاء: إن دول المنطقة لديها القدرة على منع وقوع كارثة في المنطقة من خلال بذل الجهود المشتركة.

وأضاف: أعتقد أن هناك تفاهما مشتركا لمنع تصعید التوتر من خلال المحادثات التي أجريتها في دول المنطقة وفي الكويت.

وأکد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد الحرب في المنطقة، لكنها مستعدة لها وبذلت قصارى جهدها لخفض التصعيد و مع كل جاهزة لكل السيناريوهات.

وتابع قائلا : الهجوم الصاروخي الإيراني على المنشآت العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني كان تحركا دفاعيا وردا على اعتداءات هذا الکیان.

وأضاف: رسالتنا واضحة جداً، الکیان الصهيوني يسعى لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة وعلينا أن نوقف هذه الكارثة و إن الوضع في غزة ولبنان حرج ويجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية.

وأكد أن "سياسة حسن الجوار ستستمر في الحكومة الإيرانية الجديدة، هذه هي الرسالة التي وجهتها إلى جميع دول المنطقة، واليوم نتحدث عنها أكثر في الكويت".

و تابع قائلا: لقد أكد لنا جميع الجيران أنهم لن يسمحوا باستخدام أراضيهم ضد إيران ونحن نتوقع ذلك من الدول الصديقة والشقیقة والمجاورة ونعتبره علامة صداقة.

وقال: نحن نراقب عن كثب تحركات القواعد الأمريكية ونحرص على كل تحركاتها ورحلاتها الجویة وسننقل المعلومات التي لدينا عن القواعد الأمريكية في الكويت إلى السلطات الكويتية.

وشدد بالقول، إننا نسعى إلى وقف شامل للحرب في غزة ولبنان والمنطقة برمتها ولكن قد تكون هناك مسارات مختلفة ونحن نتبع كل المسارات ونتواصل مع الدول التي تنشط في هذا الصدد.

وأضاف: إن ممثلي الخاص يقيم في بيروت ويعقد اجتماعات يومية مع جميع الأطراف في بيروت لكن الفلسطينيين واللبنانيين هم من يقررون وقف إطلاق النار، ونحن نحاول فقط تقدیم المساعدة والدعم.

endNewsMessage1