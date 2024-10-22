بزشكيان يقدم التعازي والتهاني باستشهاد السنوار في مكتب حركة حماس بطهران

و توجّه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان صباح اليوم الثلاثاء 22 تشرين الاول/اكتوبر الى مكتب حركة المقاومة الفلسطينية في طهران ليكون اول المعزّين باستشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

وقد التقى بزشكيان بممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي وتباحثا في اخر مستجدات المنطقة.

وتقام مراسم تأبين الشهيد السنوار يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 تشرين الاول/ اكتوبر في مكتب حركة حماس بطهران.

يشار الى ان رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزّة يحيى إبراهيم حسن السنوار ولد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1962 في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزّة بعد نزوح أسرته من مدينة مجدل (عسقلان) شمال شرقي القطاع بعد أن احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1948.

هو مجاهد، مناضل وكاتب وروائي ومترجم فلسطيني،استثمر فترة الاعتقال التي استمرت 23 عاما في القراءة والتعلّم والتأليف، تعلم خلالها اللغة العبرية وغاص في فهم العقلية “الإسرائيلية”، وألّف عددًا من الكتب والترجمات في المجالات السياسيّة والأمنية والأدبية، ومن أبرز مؤلفاته:رواية بعنوان “شوك القرنفل” صدرت عام 2004 وتحكي قصّة النضال الفلسطيني منذ عام 1967 حتّى انتفاضة الأقصى.

وايضا كتاب “حماس: التجربة والخطأ”، ويتطرّق لتجربة حركة حماس وتطورها على مر الزمن،و كتاب “المجد” صدر عام 2010 ويرصد عمل جهاز “الشاباك” الصهيوني في جمع المعلومات وزرع وتجنيد العملاء، وأساليب وطرق التحقيق الوحشية من الناحية الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى تطوّر نظرية وأساليب التحقيق والتعقيدات التي طرأت عليها وحدودها.

ومن ترجمات الشهيد السنوار ايضا في فترة اعتقاله : ترجمة كتاب “الشاباك بين الأشلاء”، لكارمي جيلون، وهو كتاب يتناول جهاز الأمن الداخلي “الإسرائيلي" و ترجمة كتاب “الأحزاب “الإسرائيلية” عام 1992″، ويعرف بالأحزاب السياسية في “إسرائيل” وبرامجها وتوجهاتها خلال تلك الفترة.

هذا وكان قد تلقى تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية بغزّة ويتخرج منها بدرجة الباكالوريوس في شعبة الدراسات العربية في ظروف صعبة سبقها تأثّر طفولته بالاعتداءات والمضايقات المتكرّرة للاحتلال “الإسرائيلي” لسكان المخيمات.

اعتقله الكيان الإسرائيلي عام 1962، عدة مرات وحكمت عليه بأربعة مؤبّدات قبل أن يُفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى عام 2011 (صفقة وفاء الأحرار)، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، ثمّ انتخب رئيسًا للحركة في القطاع عام 2017 ومرة أخرى عام 2021.

في اليوم الـ378 من العدوان الصهيوني على غزة، أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة خليل الحية استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، في مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي جنوبي القطاع يوم الأربعاء.

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