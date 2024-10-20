عراقجي: حددنا جميع اهدافنا في كيان الاحتلال

وفي مقابلة له مع قناة NTV التركية على هامش قمة آلية التعاون الإقليمي 3+3 التي عقدت في إسطنبول يوم الجمعة 18 تشرين الأول/أكتوبر، أشار وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى أنه: لا يمكن للكيان الإسرائيلي أن يرتكب جرائم في غزة ولبنان بدون أميركا، فجميع الأسلحة المستخدمة هناك مقدمة من أميركا.

ورأى وزير الخارجية الإيراني بأن: أميركا حليفة للصهاينة، وإذا ما حدثت حرب واسعة النطاق في المنطقة؛ وهذا ما لا نريده؛ فسوف تنجر إليها الولايات المتحدة الأميركية ايضا.

و صرح عراقجي بأن إيران حددت كافة الأهداف في الكيان الصهيوني، معتبرا أن أي هجوم على إيران بمثابة تجاوز لخطوطها الحمراء ولن يترك دون رد، مؤكدا أنه سيتم الرد اللازم على أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو أي هجوم مماثل.

كما أوضح وزير الخارجية بأن إيران لم تهاجم منشآت اقتصادية أو مدنية للكيان الصهيوني واستهدفت فقط منشآت عسكرية وأمنية، لافتا إلى أنه حاليا تم تحديد جميع الأهداف هناك وسيتم تنفيذ هجوم مماثل على أهدافهم.

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد سافر إلى العاصمة الأردنية عمان ثم إلى القاهرة بمصر، يومي الأربعاء والخميس 16و 17 تشرين الأول/أكتوبر لمواصلة مشاوراته الإقليمية حول ضرورة وقف عدوان وجرائم الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وإجراء مشاورات جيدة مع كبار المسؤولين في هذين البلدين.

كما زار يوم الجمعة إسطنبول على رأس وفد لمواصلة مشاوراته الإقليمية حول آخر مستجدات المنطقة وللمشاركة في الجولة الثالثة لاجتماعات جنوب القوقاز.

وقد لفت عراقجي بأن أحد الإنجازات المهمة لسلسلة المشاورات التي أجراها خلال هذه الفترة هو خلق تفاهم مشترك وقلق بشأن نهج الكيان الصهيوني وعدوانه وجرائمه في غزة ولبنان.

وهدف وزير الخارجية الإيراني في لقاءاته الإقليمية خلال هذه الفترة إلى التأكيد على ضرورة وقف الحرب ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإرسال مساعدات إنسانية فورية للاجئين وسكان تلك المناطق.

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